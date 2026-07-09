Поставки российского лакомства в США взлетели

РИА Новости: Экспорт российского шоколада в США вырос вдвое по итогам мая

По итогам мая 2026 года суммарная стоимость поставок российского шоколада в США увеличилась вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком наращивании отгрузок отечественного лакомства в этом направлении сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

За отчетный период российские экспортеры отправили в США шоколада на общую сумму 340,5 тысячи долларов. Достигнутый в конце весны результат оказался максимальным с ноября 2025-го.

Несмотря на это, России не удалось войти в пятерку крупнейших поставщиков этой продукции на американский рынок. Доля страны в структуре импорта США по-прежнему не превышает процента. Лидером рейтинга оказалась Канада, которая в мае обеспечила более половины (54 процента) потребностей США в закупках этого лакомства. В топ-3 также вошли Мексика (12 процентов) и Бельгия (5 процентов).

США не являются для российских поставщиков ключевым направлением экспорта шоколада. В 2025 году крупнейшими покупателями отечественного лакомства стали Казахстан, Белоруссия и Узбекистан.