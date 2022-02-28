ЕС заявил о планах заморозить половину резервов Центробанка России

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил о планах объединения заморозить около половины финансовых резервов Центробанка России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Борреля, главы МИД стран ЕС решили принять «важные ограничительные меры, который парализуют активы» российского регулятора. «Более половины или как минимум около половины финансовых резервов ЦБ будут заморожены», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции глав МИД 27 государств Евросоюза.

Как пояснил Боррель, в ЕС полагают, что эта мера «окажет серьезное влияние на российскую финансовую систему». Также он отмечал, что главы МИД Евросоюза договорились об отключении ряда российских банков от международной системы банковских платежей SWIFT, не назвав при этом эти кредитные организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.