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Забота о себе
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10:32, 13 июля 2026Забота о себе

Врач предупредил об опасных последствиях употребления на завтрак одного продукта

Врач Суарес: Употребление печенья на завтрак приводит к жировой дистрофии печени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nina Firsova / Shutterstock / Fotodom

Врач и эксперт по долголетию Диего Суарес предупредил, что употребление одного популярного продукта на завтрак может привести к опасным для здоровья последствиям. Его слова передает издание ABC.

По словам Суареса, на завтрак не стоит употреблять любой вид печенья. Этот продукт идеально подходит для первого приема пищи только в том случае, если человек хочет заполучить жировую дистрофию печени, подчеркнул доктор. Кроме того, печенье усиливает хроническое воспаление в организме и приводит к зависимости от сахара, добавил он.

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Также специалист призвал не употреблять на завтрак гранолу и различные хлопья. «Наука показывает, что эти ультрапереработанные продукты вызывают скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, за которыми следуют резкие падения, приводящие к чувству голода, усталости и снижению концентрации внимания через несколько часов», — пояснил Суарес.

Ранее диетолог Софи Медлин рассказала о пользе покупного майонеза. Этот продукт, утверждает она, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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