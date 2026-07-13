Стало известно о нестандартном использовании ВСУ полков «Азов» и «Кракен»

ТАСС: ВСУ используют полки «Азов» и «Кракен» как заградотряды у Гуляйполя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют полки «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) в качестве заградительных отрядов. Об этом заявили в пророссийском подполье, передает ТАСС.

Уточняется, что речь идет о районе Гуляйполя на запорожском направлении.

«Бойцы украинских заградотрядов мешают своим же сослуживцам отступать и сдаваться в плен. На запорожском направлении, в районе Гуляйполя, эту функцию выполняют националистические полки "Азов" и "Кракен"», — объяснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что «Азов» открыл огонь по ВСУ и нацгвардии. Инцидент произошел в Черниговской области.