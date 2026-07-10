«Азов» открыл стрельбу по территориальной обороне ВСУ и нацгвардии в Черниговской области

«Азов» (запрещенная в России террористическая организация) открыл стрельбу по территориальной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По данным радиоперехватов, "азовцы" открыли заградительный огонь», — заявил источник агентства.

Он добавил, что это произошло западнее села Турья, военнослужащие теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию.

Ранее источники агентства рассказали, что украинские уклонисты и дезертиры бегут из страны через Черниговщину. Отмечается, что значительное число уклонистов скрывается в заброшенных селах.