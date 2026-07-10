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08:40, 10 июля 2026Бывший СССР

«Азов» открыл огонь по ВСУ и нацгвардии

«Азов» открыл стрельбу по территориальной обороне ВСУ и нацгвардии в Черниговской области
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

«Азов» (запрещенная в России террористическая организация) открыл стрельбу по территориальной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии в Черниговской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«По данным радиоперехватов, "азовцы" открыли заградительный огонь», — заявил источник агентства.

Он добавил, что это произошло западнее села Турья, военнослужащие теробороны получили приказ на передислокацию и уведомили об этом нацгвардию.

Ранее источники агентства рассказали, что украинские уклонисты и дезертиры бегут из страны через Черниговщину. Отмечается, что значительное число уклонистов скрывается в заброшенных селах.

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