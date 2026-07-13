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10:33, 13 июля 2026Мир

Каллас сделала заявление о смене правительства Украины

Каллас: ЕС готов работать с любым украинским руководством
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) считает смену правительства на Украине ее внутренним делом и готов работать с любым украинским руководством. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РИА Новости.

«Формирование правительства — это внутреннее политическое дело. Для нас, конечно, важно, чтобы у нас были собеседники там и мы могли продолжать работу», — сказала она.

Дипломат также отметила, что Брюсселю важно, чтобы работа с реформами продолжалась и Украина делала все возможное для этого.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко. Украинский лидер также объявил об изменении политической стратегии страны.

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