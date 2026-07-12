Зеленский объявил о смене правительства Украины. Премьер-министр Свириденко снята с должности. Что об этом известно?

Юлия Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о снятии с должности премьер-министра страны Юлии Свириденко, а также об изменении политической стратегии страны.

Мы обсудили детали с премьер-министром Юлией Свириденко. Мы определили, что для изменений необходимо обновление кабинета министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на посту премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером Владимир Зеленский президент Украины

О каком важном направлении говорится, Зеленский пока не уточнил.

Сама Свириденко подтвердила увольнение, поблагодарив Зеленского за доверие и высокую оценку работы и правительственную команду за работу. «Готова и в дальнейшем служить украинскому государству и выполнять задачи, направленные на укрепление позиций Украины, защиту национальных интересов и приближение справедливого мира», — высказалась она.

Зеленский добавил, что произойдут кадровые изменения в правительстве Украины и в руководстве правоохранительных органов. По его словам, они и должны гарантировать реализацию обновленной политической стратегии. Конкретизируя суть новой стратегии, он уточнил, что «за каждый приоритетный внешнеполитический курс будет отвечать конкретный человек с большим опытом», а касаемо внутренней политики — усиление работы во всех прифронтовых и приграничных областях и подготовка к зиме.

Названы кандидаты на пост премьера Украины

По предположению депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, наиболее вероятными кандидатами на пост главы правительства являются четыре человека: глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, министр обороны Михаил Федоров, министр энергетики Денис Шмыгаль (он уже был премьер-министром с 2020 по 2025 год, именно его сменила Свириденко), мэр Харькова Игорь Терехов. Наиболее вероятной кандидатурой источник издания «Страна» назвал Корецкого.

Зеленский после встречи со Свириденко встретился с несколькими политиками, и первым из них, судя по публикациям, был именно Корецкий. Его он благодарил за работу в энергетических госкомпаниях и обсуждал с ним «шаги для повышения устойчивости Украины».

Сергей Корецкий Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похожую встречу Зеленский провел и со Шмыгалем, с Федоровым, а также с главой МВД Игорем Клименко. Но о каких-либо кадровых решениях он на момент публикации не сообщил. Железняк же допустил, что Шмыгаль станет временным премьером, но в итоге им «на 99 процентов» станет Корецкий.

Ранее его назвали человеком Тимура Миндича — уехавшего из страны соратника Зеленского, которого подозревают в коррупции.

Источник «РБК-Украина» добавил, что Корецкий уже дал согласие — при этом он давно рассматривался на должность главы кабмина, однако не соглашался возглавить правительство.

Раскрыты причины отставки Свириденко и ее новая вероятная работа

Железняк считает, что Свириденко после отставки может стать послом страны в США. При этом, по его данным, изменения — «несколько вынужденный шаг, к которому власть не сильно готовилась». Нардеп утверждает, что решение было принято окончательно на совещании с Зеленским лишь сегодня днем, поэтому «все остальные шаги не очень продуманы».

Юлия Свириденко Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

По данным «Страна.ua» же, Свириденко могли отправить в отставку из-за расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, так как она была тесно связана с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Другая возможная причина — смена министра обороны Михаила Федорова, «с которым у Зеленского уже давно напряженные отношения». «Как известно, буквально на днях Зеленский "поставил на вид" министерству обороны проблемы с бусификацией», — напомнило издание.

Там подчеркнули, что вместе с отставкой премьера происходит смена всех членов кабмина, но, тем не менее кандидатуру Федорова продолжают лоббировать грантовые организации, которые поддерживаются Европейским союзом.