Раскрыты причины отставки правительства Украины

Страна.ua: Зеленский отправил в отставку правительство для смены министра обороны Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский отправил правительство Юлии Свириденко в отставку для смены министра обороны Михаила Федорова. На это указывает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Еще одним мотивом смены правительства источники в политкругах называют желание Зеленского убрать с поста министра обороны Федорова, с которыми у него уже давно напряженные отношения», — отмечается в публикации.

В издании подчеркивают, что вместе с отставкой премьер-министра происходит смена всех членов кабинета министров. Тем не менее кандидатуру Федорова продолжают лоббировать грантовые организации, которые поддерживаются Европейским союзом, указывают журналисты. «А потому сработает ли план "уйти" Федорова, пока не до конца понятно», — резюмирует «Страна.ua».

Ранее на Украине назвали еще одну причину отставки Свириденко. По данным источника, это произошло из-за расследований Национального антикоррупционного бюро Украины.