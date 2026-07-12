Названа причина отставки премьер-министра Украины

Страна.ua: Премьера Украины Свириденко могли отправить в отставку из-за НАБУ

Премьер-министра Украины Юлию Свириденко могли отправить в отставку из-за расследований Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

По данным журналистов, Свириденко была тесно связана с бывшим руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком.

«Источники полагают, что поводом для ее отставки могла стать информация о том, что против нее как "человека Ермака" начала копать НАБУ», — резюмирует издание, указывая, что решение об отставке было принято оперативно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку Свириденко. Он также заявил о смене политической стратегии государства.