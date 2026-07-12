Появились подробности о возможной кандидатуре на пост премьер-министра Украины

На Украине сообщили подробности о возможном кандидате на пост премьер-министра

На Украине сообщили подробности о возможном кандидате на пост премьер-министра. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, Сергей Корецкий, которого называют основным кандидатом на должность нового премьера, считается человеком Тимура Миндича, который являлся соратником и другом президента Украины Владимира Зеленского.

В конце 2022 года его привлекли к управлению компанией «Укрнафта», которая до этого принадлежала Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). После этого его продвинули на должность главы НАК «Нафтогаз».

Ранее сообщалось, что стала известна возможная кандидатура на пост премьер-министра Украины.