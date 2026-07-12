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15:40, 12 июля 2026Бывший СССР

Появились подробности о возможной кандидатуре на пост премьер-министра Украины

На Украине сообщили подробности о возможном кандидате на пост премьер-министра
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

На Украине сообщили подробности о возможном кандидате на пост премьер-министра. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, Сергей Корецкий, которого называют основным кандидатом на должность нового премьера, считается человеком Тимура Миндича, который являлся соратником и другом президента Украины Владимира Зеленского.

В конце 2022 года его привлекли к управлению компанией «Укрнафта», которая до этого принадлежала Игорю Коломойскому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). После этого его продвинули на должность главы НАК «Нафтогаз».

Ранее сообщалось, что стала известна возможная кандидатура на пост премьер-министра Украины.

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