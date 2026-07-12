Стала известна возможная кандидатура на пост премьер-министра Украины

Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьер-министра назвали Корецкого

Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьер-министра является Сергей Корецкий. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким и поблагодарил его за работу в стратегических украинских государственных компаниях «Укрнафта» и «Нафтогаз».

Прямо Зеленский не сообщил, что предложил ему этот пост, но он прозвучал в нынешней ситуации как намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины.