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15:02, 12 июля 2026Бывший СССР

Стала известна возможная кандидатура на пост премьер-министра Украины

Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьер-министра назвали Корецкого
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьер-министра является Сергей Корецкий. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По данным канала, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с Корецким и поблагодарил его за работу в стратегических украинских государственных компаниях «Укрнафта» и «Нафтогаз».

Прямо Зеленский не сообщил, что предложил ему этот пост, но он прозвучал в нынешней ситуации как намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о смене политической стратегии Украины.

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