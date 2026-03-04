Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:46, 4 марта 2026Бывший СССР

На Украине объяснили рост влияния одного политика фразой «как ребенок»

«УП»: Свириденко после отставки Ермака начала делать шаги, словно ребенок
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака начала делать шаги в политике, словно ребенок. Такую оценку дал неназванный высокопоставленный член партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, после ухода Ермака из политики, Свириденко выглядела дезориентированной. Она также не понимала, что теперь делать можно, а что нет.

Однако позже, отмечает чинвоник, Свириденко начала набирать вес в украинской политической системе. «Это как ребенок. Он делает первые шаги, падает, не верит, что может идти. Но постепенно учится и начинает ходить. На последних совещаниях сейчас Юля уже вообще не такая, как была в прошлом году», — пишет издание.

В том же материале «УП» со ссылкой на источники в партии Зеленского указывалось, что правительство Украины состоит из «зашуганных людей», которые боятся брать на себя какую-либо ответственность. Сообщается, что правительственные чиновники больше всего боятся вызвать негативную реакцию офиса президента Украины.

Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины в конце ноября 2025 года после коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского, который в СМИ прозвали «дело Тимура Миндича». После обысков антикоррупционных структур и увольнения он так и не получил подозрения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Били в одно место». Российский газовоз уничтожен украинскими дронами в Средиземном море. Что известно об атаке и судьбе моряков

    В Британии обиделись на Трампа из-за слов о Стармере

    В Госдуме подтвердили блокировку аккаунтов в iPhone у части депутатов

    Синоптик спрогнозировал ослабление снегопада в Москве

    Создатель ЕГЭ подвел итоги 25 лет существования экзамена

    Бойцы СВО порассуждали о превращении народа в биомассу и призвали равняться на одну страну

    Названо число отправившихся на СВО фигурантов уголовных дел

    Одному из российских рынков предсказали рост до полутриллиона рублей

    Захарова поинтересовалась возможностью посмотреть «Терминатора» в Молдавии

    Марк Эйдельштейн привлек внимание иностранных журналистов на модном показе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok