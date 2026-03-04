На Украине объяснили рост влияния одного политика фразой «как ребенок»

«УП»: Свириденко после отставки Ермака начала делать шаги, словно ребенок

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко после отставки экс-главы офиса президента страны Андрея Ермака начала делать шаги в политике, словно ребенок. Такую оценку дал неназванный высокопоставленный член партии Владимира Зеленского «Слуга Народа» в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, после ухода Ермака из политики, Свириденко выглядела дезориентированной. Она также не понимала, что теперь делать можно, а что нет.

Однако позже, отмечает чинвоник, Свириденко начала набирать вес в украинской политической системе. «Это как ребенок. Он делает первые шаги, падает, не верит, что может идти. Но постепенно учится и начинает ходить. На последних совещаниях сейчас Юля уже вообще не такая, как была в прошлом году», — пишет издание.

В том же материале «УП» со ссылкой на источники в партии Зеленского указывалось, что правительство Украины состоит из «зашуганных людей», которые боятся брать на себя какую-либо ответственность. Сообщается, что правительственные чиновники больше всего боятся вызвать негативную реакцию офиса президента Украины.

Андрей Ермак ушел в отставку с поста главы офиса президента Украины в конце ноября 2025 года после коррупционного скандала в окружении Владимира Зеленского, который в СМИ прозвали «дело Тимура Миндича». После обысков антикоррупционных структур и увольнения он так и не получил подозрения.