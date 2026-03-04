На Украине рассказали о правительстве «зашуганных людей»

«УП»: Правительство Украины состоит из зашуганных людей

Правительство Украины состоит из «зашуганных людей», которые боятся брать на себя какую-либо ответственность. Об этом со ссылкой на источники рассказало издание «Украинская правда» (УП).

«В правительстве постоянно вкалывают, они постоянно на каких-то многочасовых совещаниях, с утра до вечера. Но это совещания без решений. Люди зашуганы, боятся брать хоть какую-то ответственность и сами что-то делать», — приводятся в публикации слова источника агентства.

Отмечается, что правительственные чиновники больше всего боятся вызвать негативную реакцию офиса президента Украины.

