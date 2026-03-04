Главная ведьма Украины захотела стать мэром Киева

Главная ведьма Украины Мария Тихая захотела стать мэром Киева

Мария Тихая, которую в соцсетях называют «главной ведьмой Украины» в эфире YouTube-канала Славы Демина заявила о планах стать мэром Киева.

«Я знаю, точно знаю, что буду в политике. Пока не знаю, мэром, министром или депутатом, но честно хочу быть мэром Киева. Хочу навести порядок, потому что сейчас у нас беспорядок», — сказала она.

Она отметила, что нужно подождать соответствующего возраста и «своего времени». На ближайших выборах ведьма не собирается регистрировать свою кандидатуру и планирует это сделать в 32-33 года. Сейчас ей 30 лет, Тихая 1996 года рождения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил нынешнему мэру Киева Виталию Кличко ответственностью за провал подготовки столицы к зиме.