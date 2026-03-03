Зеленский пригрозил Кличко ответственностью за провал подготовки Киева к зиме

В случае очередного провала подготовки украинской столицы к будущей зиме мэр Киева Виталий Кличко будет отвечать по закону. Ответственностью главе города пригрозил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Какая будет ответственность? Будет видно, но очевидно, что в рамках законодательства», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что мэрии Киева было необходимо заранее составить план действий на случай обстрелов, а не «бегать в последний момент».

Ранее Кличко заявил, что Киеву не хватает достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Мэр города также отметил, что визит американского лидера Дональда Трампа на Украину убедил бы мировое сообщество увеличить поддержку Киева.