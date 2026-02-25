Мэр Киева пожаловался на недостаточное количество зенитных снарядов и ракет

Киеву не хватает достаточного количества зенитных боеприпасов и ракет для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью испанской газете El Mundo.

«Существует нехватка зенитных боеприпасов и ракет для наших систем противовоздушной обороны. Это одна из наших главных проблем на данный момент», — сказал он.

При этом Кличко отметил, что визит американского лидера Дональда Трампа на Украину убедил бы мировое сообщество увеличить поддержку Киева. «Визит Трампа послал бы миру очень сильный сигнал», — подчеркнул он.

Ранее мэр Киева заявлял, что ситуация в городе находится на грани катастрофы.

