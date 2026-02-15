Кличко оценил ситуацию в Киеве словами «на грани катастрофы»

FT: Кличко заявил, что Киев на грани катастрофы

Киев находится на грани катастрофы, заявил в беседе с Financial Times мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Кличко заявил FT, что Киев находится на грани катастрофы», — говорится в материале.

Ранее Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к очень тяжелым дням. По его словам, в украинской столице ожидаются сильные морозы. При этом из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины в большинстве регионов страны продолжаются аварийные отключения.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, ракетные удары России вызвали энергетический кризис по всей Украине. Он отметил, что ситуация с электроэнергией в стране остается «тяжелой», а в Киеве «дела обстоят совсем плохо».