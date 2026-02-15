Реклама

В Британии рассказали о тяжелых последствиях ударов по западу Украины

Меркурис: Ракетные удары России привели к энергокризису по всей Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ракетные удары России вызвали энергетический кризис по всей Украине. О последствиях атак рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Россия нанесла еще один массированный ракетный удар по Украине. Целями снова стали объекты энергетической инфраструктуры. А всего за несколько часов до этого русские нанесли удар ракетой "Кинжал" по крупной электроподстанции на Западной Украине. Эта подстанция использовалась для получения электроэнергии из Евросоюза», — сообщил он.

По его словам, ракетным ударам также подверглись электростанции на остальной Украине. Эксперт подчеркнул, что ситуация с электроэнергией в стране остается «тяжелой», а в Киеве «дела обстоят совсем плохо».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказался об удручающей ситуации с энергетикой в стране. «Переток энергии из-за рубежа со стратегической точки зрения проблему не решает», — отметил он.

