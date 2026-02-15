Экс-министр Украины высказался об удручающей ситуации с энергетикой

Экс-министр Украины Азаров: Ситуация с энергетикой в стране удручающая

Ситуация с украинской энергетикой удручающая, несмотря на попытки ряда европейских стран компенсировать урон промышленности и инфраструктуре. Об этом заявил в интервью Ura.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он отметил, что Германия, Франция и Великобритания предпринимают «огромнейшие усилия». В частности, по словам собеседника издания, данные страны поставляют электрогенераторов мощностью в сотни мегаватт, однако основным источником электроэнергии у Украины остаются атомные электростанции.

Вместе с тем Азаров признал, что дефицит электроэнергии существует. Он добавил, что украинцы будут получать электричество максимум 12 часов в сутки, в то время как промышленные предприятия — 24 часа в сутки. «Переток энергии из-за рубежа со стратегической точки зрения проблему не решают», — отметил экс-министр Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался об ударе по энергетике Украины. По его словам, в ночь на 12 февраля нанесли удар по энергетике 24 баллистическими и одной крылатой ракетами, а также более чем 200 дронами.