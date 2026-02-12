Зеленский высказался об ударе по энергетике Украины

Зеленский: По энергетике Украины нанесли удар 24 баллистическими ракетами

Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли удар по энергетике при помощи 12 баллистических и одной крылатой ракет, а также более чем 200 дронов. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Очередной массированный удар по энергетике — опять было много баллистики. Именно против энергетических объектов большинство из всех этих российских средств: было 24 баллистические ракеты в ночь на сегодня, еще одна крылатая ракета, также более чем 200 дронов», — написал он.

Политик уточнил, что сейчас в Киеве, Одессе и Днепропетровске идет работа по восстановлению после удара.

В ночь на 12 февраля ВС России нанесли по украинским городам массированный удар. В частности, под удар попал Киев, там прозвучали несколько серий взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что город был обстрелян баллистическими ракетами.