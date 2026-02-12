Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

06:29, 12 февраля 2026

Киев подвергся массированной атаке

Мэр Кличко: По Киеву нанесен удар баллистическим оружием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ночь на четверг, 12 февраля, по Киеву был нанесен удар баллистическим оружием. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что целями стали объекты инфраструктуры. Кроме того, по данным агентства «Укринформ», украинская столица подверглась массированному налету беспилотников. В городе прогремело несколько серий взрывов.

Издание «Инсайдер» сообщает, что в результате атаки произошел пожар на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Также появилась информация о перебоях с электро- и водоснабжением.

Накануне стало известно об уничтожении Вооруженными силами России важного завода по производству дронов на Украине в конце 2025 года.

