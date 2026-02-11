Стало известно об уничтожении важного оборонного завода на Украине

Елизаров: ВС РФ уничтожили важный завод по производству дронов на Украине

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили важный завод по производству дронов на Украине в конце 2025 года. Об этом заявил в интервью The Atlantic заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Елизаров.

По его словам, рой российских дронов нанес удар по производству БПЛА для одной из самых эффективных фронтовых групп ВСУ, уничтожив оборудование на сумму около 35 миллионов долларов и крупный склад оружия.

Издание отмечает, что цель и ущерб от упомянутого Елизаровым удара ВС РФ прежде не разглашались.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили в Харьковской области обстреливавшую Белгородскую область реактивную систему залпового огня Vampire Вооруженных сил Украины.