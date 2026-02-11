ВС России уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Харьковской области обстреливавшую Белгородскую область реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с военными из группировки российских войск «Север».

«Наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО "Вампир" чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области», — рассказали авторы канала.

Как сообщается, РСЗО была уничтожена частями ВС России на волчанском направлении. Также «СВ» заявил об уничтожении 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восьми дронов типа «Баба-яга».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе «Искандером» по авиабазе в Днепропетровской области, где хранились беспилотники ВСУ. По его словам, на базе проводилась предполетная подготовка дронов.