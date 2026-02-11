Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:38, 11 февраля 2026Бывший СССР

Уничтожена обстреливавшая Белгородскую область РСЗО Vampire

ВС России уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Харьковской области обстреливавшую Белгородскую область реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с военными из группировки российских войск «Север».

«Наши бойцы выявили и уничтожили очередную РСЗО "Вампир" чешского производства, которая осуществляла обстрелы Белгородской области», — рассказали авторы канала.

Как сообщается, РСЗО была уничтожена частями ВС России на волчанском направлении. Также «СВ» заявил об уничтожении 39 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восьми дронов типа «Баба-яга».

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о ракетном ударе «Искандером» по авиабазе в Днепропетровской области, где хранились беспилотники ВСУ. По его словам, на базе проводилась предполетная подготовка дронов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл надежды Зеленского на случай перемирия

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Раскрыта неочевидная причина бессонницы

    Стало известно о желании Зеленского обойти условия США по выборам

    Раскрыты последствия массированной атаки на российский регион

    Рассекречена цена iPhone 18 Pro

    Двухметровый ящер съел огромную змею в крупном городе

    Начальник судебных приставов России попался на связях с бандитами

    Россиян вновь начали выселять из люксовых отелей на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok