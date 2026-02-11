Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:01, 11 февраля 2026Бывший СССР

Подполье сообщило о ракетном ударе по базе хранения беспилотников ВСУ

Подпольщик Лебедев: «Искандер» ударил по авиабазе ВСУ в Днепропетровской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале сообщил о ракетном ударе «Искандером» по авиабазе в Днепропетровской области, где хранились беспилотники ВСУ.

«Целью удара стали складские зоны авиабазы «Авиаторское», используемые ВСУ для хранения и обслуживания беспилотников дальнего действия», — заявил подпольщик.

По его словам, на базе проводилась предполетная подготовка дронов. Поражен не только склад, но и вся инфраструктура объекта, добавил Лебедев.

Ранее в Минобороны России рассказали, что армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. Российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Российский боец рассказал об уничтожении группы украинских диверсантов

    ВСУ угрожали матери погибшего российского бойца

    Россиянам рассказали о праве не платить за некоторые услуги ЖКХ

    Президент одной страны рассказал о попытке покушения на него

    Подполье сообщило о ракетном ударе по базе хранения беспилотников ВСУ

    Разъяренные слоны загнали мужчину в пасть крокодила

    Названы причины снижения интереса к сексу у женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok