Россия
12:57, 9 февраля 2026Россия

Минобороны рассказало о массированном ударе по выявленным на Украине целям

Минобороны: Армия РФ ударила по транспортной инфраструктуре Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. О массированном ударе по выявленным целям рассказало Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

Всего за сутки российскими войсками огневое воздействие было оказано на 145 районов сосредоточения живой силы противника, в том числе иностранных наемников, добавили в министерстве.

В минувшие выходные Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль еще одного населенного пункта Харьковской области. Речь идет о селе Чугуновка, его заняли бойцы группировки войск «Север». Вероятно, речь идет о создании пояса безопасности вокруг российской границы.

