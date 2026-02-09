Минобороны рассказало о массированном ударе по выявленным на Украине целям

Минобороны: Армия РФ ударила по транспортной инфраструктуре Украины

Армия России ударила по транспортной инфраструктуре Украины. О массированном ударе по выявленным целям рассказало Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, российским дальнобойным оружием были поражены объекты топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ.

Всего за сутки российскими войсками огневое воздействие было оказано на 145 районов сосредоточения живой силы противника, в том числе иностранных наемников, добавили в министерстве.

В минувшие выходные Минобороны отчиталось о переходе под российский контроль еще одного населенного пункта Харьковской области. Речь идет о селе Чугуновка, его заняли бойцы группировки войск «Север». Вероятно, речь идет о создании пояса безопасности вокруг российской границы.

