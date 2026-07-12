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15:30, 12 июля 2026Бывший СССР

Премьер-министр Украины прокомментировала свою отставку

Премьер Украины Свириденко поблагодарила Зеленского за доверие и высокую оценку
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Уходящая в отставку премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила президента страны Владимира Зеленского за доверие и заявила о готовности в дальнейшем служить государству. Так она прокомментировала заявление украинского лидера о ее отставке в Telegram-канале.

«Благодарна президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины», — подчеркнула она.

Свириденко также поблагодарила свою команду за работу во время больших вызовов. Кроме того, она обсудила с Зеленским дальнейший политический курс страны. При этом бывший премьер не раскрыла будущее место работы.

Зеленский отправил в отставку Свириденко днем 12 июля. Он также заявил о смене политической стратегии Украины.

Среди возможных преемников Свириденко называют генерального директора «Нафтогаза» Сергея Корецкого, первого вице-премьера Дениса Шмыгаля, министра обороны Михаила Федорова и мэра Харькова Игоря Терехова.

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