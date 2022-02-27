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Главы МИД стран Евросоюза договорились отключить ряд российских банков от SWIFT

Боррель сообщил, что главы МИД ЕС договорились отключить ряд российских банков от SWIFT

Фото: Eduardo Parra / Global Look Press

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза договорились об отключении ряда российских банков от международной система банковских платежей SWIFT. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главы евродипломатии, ЕС не может полностью отключить Россию от SWIFT, поскольку российская экономика связана с экономиками других стран.

При этом Боррель не назвал банки, которые отключат от SWIFT. Он подчеркнул, что работа над этим продолжается, чтобы решение было официально опубликовано к утру.

Ранее стало известно, что SWIFT заявила о подготовке к исполнению решения стран Европы о санкциях против российских банков после «правового распоряжения». Отмечается, что SWIFT взаимодействует с европейскими странами, чтобы выяснить детали об объектах, против которых должны будут применяться ограничительные меры.

В кабмине ФРГ уточнили, что из международной системы платежей будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен, отметили в Берлине.

Марина Совина
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Главы МИД стран Евросоюза договорились отключить ряд российских банков от SWIFT
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