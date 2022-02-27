Ряд российских банков решили отключить от SWIFT

Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT, заявило правительство Германии. Об этом сообщает ТАСС.

В кабмине ФРГ уточнили, что из международной системы платежей будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен, отметили в Берлине.

Пояснения из США

Высокопоставленный представитель Белого дома во время телефонного брифинга объяснил, что Европейский союз (ЕС) продолжает работу над списком российских банков, которые будут отключены от международной системы межбанковских платежей SWIFT. По его словам, первыми рассматриваются банки, уже попавшие под санкции. Чиновник отметил, что тем не менее конечный список определит именно Евросоюз, так как SWIFT находится в юрисдикции Бельгии.

Однако, отметил он, санкции Вашингтона уже затронули десять крупнейших финансовых институтов России.

Мы нанесли удар по всем десяти крупнейшим финансовым институтам России, которые контролируют почти 80 процентов совокупных активов российского банковского сектора представитель Белого дома

SWIFT работает на межбанковском уровне и позволяет быстро и безопасно передавать данные о переводах, платежах и обмене ценными бумагами по специальной сети. Ее название расшифровывается как Общество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, — организация и выступает оператором системы. Ежедневно тысячи финансовых учреждений по всему миру, каждому из которых присвоен уникальный код, передают через SWIFT по 42 миллиона сообщений о трансакциях. При том сама SWIFT не владеет никакими активами и не управляет счетами своих клиентов — речь идет именно о системе обмена данными, очень гибкой и удобной.

Впрочем, добавил чиновник, США постараются сохранить в SWIFT некоторые российские банки. В частности, речь идет об организациях, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. Отвечая на вопрос о том, как планируется минимизировать последствия отключения ряда российских банков от SWIFT для мирового энергетического рынка, чиновник ответил, что власти пытались выяснить, может ли система определить тип платежа. В случае, если платеж проводится за энергоносители, то он будет освобожден от ограничений.

Единая позиция

США, ЕС, Британия и Канада договорились в ближайшие дни ввести в действие совместные меры против России. Об этом сообщается в их совместном заявлении. В частности, было решено создать «целевую группу», которая обеспечит эффективное действие санкций. Кроме того, страны условились усилить «противостояние дезинформации и другим формам гибридной войны», а также принять «дополнительные меры» для привлечения Москвы к ответственности.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны ЕС вместе с партнерами готовы продолжать изолировать Россию от международной финансовой системы. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также назвал отключение Москвы от SWIFT «первым шагом к исключению ее из глобальной финансовой системы».

Иные санкции

Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС заморозит активы Центробанка России и российских бизнесменов. «Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для ЦБ ликвидацию своих активов», — сказала глава ЕК. Она добавила, что также идет работа над запретом для российских бизнесменов использовать свои финансовые активы на европейских рынках. Также США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России для того, чтобы не позволить ему использовать свои активы для снижения эффективности санкций.

Кроме того, Евросоюз откажется от «золотых паспортов» для граждан России и их семей. «В частности, должна быть ликвидирована возможность для состоятельных россиян получить так называемый золотой паспорт и тем самым европейское гражданство для себя и членов своей семьи», — говорится в сообщении кабмина ФРГ. К данным ограничениям присоединятся США, Великобритания и Канада.

США же намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). По По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, соответствующее решение примет министр финансов США Джанет Йеллен. Псаки добавила, что РФПИ функционирует как «суверенный фонд национального благосостояния, который должен привлекать капитал в российскую экономику в секторах с высоким ростом».