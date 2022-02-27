Евросоюз заморозит активы Центробанка России и российских бизнесменов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз (ЕС) заморозит активы Центробанка России и российских бизнесменов. Об этом сообщает ТАСС.

«Во-вторых, мы парализуем активы Центрального банка России. Это приведет к замораживанию его транзакций. И это сделает невозможным для Центробанка [РФ] ликвидацию своих активов», — сказала глава ЕК. Она добавила, что также идет работа над запретом для российских бизнесменов использовать свои финансовые активы на европейских рынках. Помимо этого, она рассказала, что ЕС вместе со своими партнерами намерены предложить отключить некоторые российские банки от межбанковской системы SWIFT.

Также США, ЕС, Великобритания и Канада опубликовали совместное заявление, согласно которому они договорились ввести ограничительные меры против Центробанка России для того, чтобы не позволить ему использовать свои активы для снижения эффективности санкций.

Ранее правительство Германии заявило, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.