Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT
Германия: западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT
Западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщило правительство Германии, передает ТАСС.
Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.
Глава Еврокомиссии подтвердила, что страны ЕС вместе с партнерами намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT.