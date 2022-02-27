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Западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

Германия: западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Об этом сообщило правительство Германии, передает ТАСС.

Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

Глава Еврокомиссии подтвердила, что страны ЕС вместе с партнерами намерены отключить некоторые российские банки от SWIFT.

Марина Совина
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