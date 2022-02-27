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Запад договорился ввести в действие совместные меры против Москвы

США, ЕС, Британия и Канада договорились о совместных мерах против России

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

США, ЕС, Британия и Канада договорились в ближайшие дни ввести в действие совместные меры против России. Об этом сообщается в их совместном заявлении, передает ТАСС.

В частности, было решено создать «целевую группу», которая обеспечит эффективное действие санкций. Кроме того, страны условились усилить «противостояние дезинформации и другим формам гибридной войны», а также принять «дополнительные меры» для привлечения Москвы к ответственности.

Ранее правительство Германии сообщило, что западные страны договорились отключить российские банки от международной системы платежей SWIFT. Уточняется, что будут исключены банки, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» список кредитных организаций может быть расширен.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Цели связываются с демилитаризацией Украины. Сроки определит сам Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Марина Совина
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