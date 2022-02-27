Белый дом заявил о намерении сохранить в SWIFT некоторые российские банки

США постараются сохранить в системе SWIFT некоторые российские банки. В частности, речь идет об организациях, через которые идут платежи за поставки энергоносителей. О таком намерении заявил высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, как планируется минимизировать последствия отключения ряда российских банков от SWIFT для мирового энергетического рынка, чиновник ответил, что власти пытались выяснить, может ли система определить тип платежа. В случае, если платеж проводится за энергоносители, то он будет освобожден от ограничений.

Второй вариант предполагает «по-умному подойти к отбору институтов для "десвифтизации"». «Мы знаем, через какие банки оплачивается большая часть энергопотоков. Если мы выберем такой подход, то сможем просто отобрать институты, через которые энергопотоки по большей части не проходят», — добавил он.

Ранее западные страны договорились отключить российские банки от SWIFT. В кабмине ФРГ уточнили, что будут исключены организации, оказавшиеся под санкциями. Также «при необходимости» их список может быть расширен.