В Москве экскаватор разгромил фасад магазина

360.ru: Экскаватор повредил фасад цветочного магазина на западе Москвы

На западе Москвы экскаватор повредил фасад магазина «Цветочная база». Инцидент произошел на улице Коштоянца, сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, за рулем спецтехники находился 33-летний мужчина с признаками опьянения. Источник утверждает, что водитель несколько раз ударил ковшом по зданию, после чего оказался заблокирован в кабине экскаватора.

«Мужчина в неадекватном состоянии разрушил ковшом фасад магазина», — сообщил собеседник издания.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных пострадавших устанавливаются.

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