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16:51, 22 июля 2026 (обновлено: 16:55, 22 июля 2026)Россия

В Москве экскаватор разгромил фасад магазина

360.ru: Экскаватор повредил фасад цветочного магазина на западе Москвы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: 360.ru

На западе Москвы экскаватор повредил фасад магазина «Цветочная база». Инцидент произошел на улице Коштоянца, сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, за рулем спецтехники находился 33-летний мужчина с признаками опьянения. Источник утверждает, что водитель несколько раз ударил ковшом по зданию, после чего оказался заблокирован в кабине экскаватора.

«Мужчина в неадекватном состоянии разрушил ковшом фасад магазина», — сообщил собеседник издания.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных пострадавших устанавливаются.

Ранее в Архангельской области пьяный водитель Belgee при развороте наехал на палатку с девушкой.

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