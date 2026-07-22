В Москве экскаватор разгромил фасад магазина

На западе Москвы экскаватор повредил фасад магазина «Цветочная база». Инцидент произошел на улице Коштоянца, сообщил источник 360.ru.
По предварительной информации, за рулем спецтехники находился 33-летний мужчина с признаками опьянения. Источник утверждает, что водитель несколько раз ударил ковшом по зданию, после чего оказался заблокирован в кабине экскаватора.
«Мужчина в неадекватном состоянии разрушил ковшом фасад магазина», — сообщил собеседник издания.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Обстоятельства случившегося, а также информация о возможных пострадавших устанавливаются.
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