В России пьяный водитель наехал на палатку с девушкой

В Архангельской области пьяный водитель Belgee при развороте наехал на палату с девушкой

В ночь на субботу, 18 июля, в Архангельской области на пляже острова Гривы нетрезвый водитель при попытке развернуться на автомобиле Belgee наехал на палатку, в которой находилась 18-летняя девушка. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Пострадавшая, приехавшая на отдых из Архангельска, с различными травмами госпитализирована в больницу города Новодвинска. Автомобиль нарушителя изъят и помещен на спецстоянку.

Виновник аварии 1993 года рождения привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшей. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что аварийность с велосипедистами в России выросла на 25 процентов за шесть месяцев 2026 года. В общей сложности зарегистрировано 2,9 тысячи таких ДТП.