Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:49, 22 июля 2026 (обновлено: 16:54, 22 июля 2026)Культура

Осудивший СВО рэпер из группы Centr переехал в США

Осудивший СВО рэпер Slimus из группы Centr купил недвижимость и переехал в США
Андрей Шеньшаков

Фото: @slimus

Рэпер Вадим Мотылев, известный под псевдонимами Slimus и Слим, экс-участник группы Centr, перебрался в США на постоянное место жительства. Об этом сообщает Baza.

Издание утверждает, что он приобрел жилье в Штатах. Квартира куплена в ипотеку и находится в жилом комплексе The Atrium at Aventura.

По документам недвижимость принадлежит Мотылеву и его супруге. Стоимость жилья оценивается в 642,3 тысячи долларов.

Журналисты также уточняют, что в 2024 году три из пяти запланированных выступлений Слима на территории России не состоялись. Также он продал свою московскую квартиру на Беговой за 31 миллион рублей, что это оказалось ниже рыночной стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по Черноморску и Одессе
    США запустили аппарат для прямой атаки на спутники России
    Пилот отравился едой в Индии и потерял сознание на борту пассажирского самолета
    Россиянам объяснили риски подбора машины с помощью нейросетей
    Россиянам назвали ответственных за возмещение ущерба при затоплении дома
    АвтоВАЗ рассказал о продажах специальных машин Lada
    Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей
    Британская компания начнет производить гаубицы на Украине
    Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка
    Бывший игрок НХЛ из России оказался должен другу более пяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok