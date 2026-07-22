Осудивший СВО рэпер из группы Centr переехал в США

Осудивший СВО рэпер Slimus из группы Centr купил недвижимость и переехал в США

Рэпер Вадим Мотылев, известный под псевдонимами Slimus и Слим, экс-участник группы Centr, перебрался в США на постоянное место жительства. Об этом сообщает Baza.

Издание утверждает, что он приобрел жилье в Штатах. Квартира куплена в ипотеку и находится в жилом комплексе The Atrium at Aventura.

По документам недвижимость принадлежит Мотылеву и его супруге. Стоимость жилья оценивается в 642,3 тысячи долларов.

Журналисты также уточняют, что в 2024 году три из пяти запланированных выступлений Слима на территории России не состоялись. Также он продал свою московскую квартиру на Беговой за 31 миллион рублей, что это оказалось ниже рыночной стоимости.