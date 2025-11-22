Экономика
10:37, 22 ноября 2025Экономика

Осудивший СВО рэпер Slimus избавился от жилья в России за бесценок

Shot: Осудивший СВО рэпер Slimus продал жилье в Москве с многомиллионной скидкой
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Кадр: PHIL VIEW / YouTube

Осудивший специальную военную операцию (СВО) рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) избавился от жилья в России за бесценок. После массовой отмены концертов артист продал квартиру в Москве с многомиллионной скидкой, пишет Telegram-канал Shot.

Речь идет об элитной квартире в столице, которую исполнитель приобрел в 2018 году. Жилье площадью 86 квадратных метров находится на седьмом этаже дома в районе Беговой и стоит как минимум 40 миллионов рублей. Однако Slimus сбросил цену до 31 миллиона рублей.

Причина столь срочной продажи недвижимости, как утверждает Shot, в неудачном возвращении в Россию. В 2022 году рэпер уехал в США и осудил СВО. В 2024 году артист попытался вернуться на родину, но три из пяти его концертов отменили.

Кроме того, Мотылев неоднократно получал штрафы за упоминание наркотиков в песнях.

