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03:23, 12 марта 2025Культура

Российского рэпера оштрафовали за упоминание наркотиков в песнях

Рэпер Slimus получил штраф за упоминание наркотиков в песнях
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Bogomil Mihaylov / Unsplash

Суд оштрафовал рэпера Вадима Мотылева, более известного как Slimus, за то, что в своих песнях он положительно высказывался о наркотических веществах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Всего правонарушение усмотрели в шести композициях музыканта — «Банки», «В грибах», «Наши везде», «Школа», «В бронежилете — другая версия», «Нормально». Все они находились в свободном доступе в социальной сети «ВКонтакте» и в сервисе «Яндекс Музыка», следует из документов.

«В указанных произведениях имеются высказывания, содержащие информацию о преимуществе отдельных видов наркотических средств и их положительная оценка», — отмечается в них.

В отношении текстов этих песен была проведена лингвистическая экспертиза. Она подтвердила наличие в них пропаганды наркотиков.

В ноябре 2024 года Slimus уже получал штраф за аналогичное нарушение. Тогда рэпера обязали выплатить 50 тысяч рублей.

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