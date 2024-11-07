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14:38, 7 ноября 2024Силовые структуры

Рэпера Slimus оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд в Москве оштрафовал рэпера Slimus на 50 тыс. руб. за пропаганду наркотиков
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Концерт рэпера Slimus отменили еще в одном городе России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей российского рэпера Slimus (Slim, настоящее имя — Вадим Мотылев) за пропаганду наркотических средств в песнях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Его признали виновным по части 1.1 статьи 6.13 («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в интернете») КоАП РФ.

Ранее концерты рэпера отменили в нескольких российских городах на фоне скандала с движением «Ветераны России». Активисты направили в МВД заявление о проверке клипов и песен Мотылева, а также потребовали отменить его выступления.

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