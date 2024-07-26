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16:29, 26 июля 2024Культура

Концерт рэпера Slimus отменили еще в одном городе России

Концерт рэпера Slimus отменили в Новосибирске
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Slimus

Slimus. Кадр: ВПИСКА / YouTube

Еще в одном городе России отменили концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), осудившего специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте».

27 июля Slimus должен был выступить в Новосибирске в баре «Руки Вверх». «По независящим от организатора причинам концерт переносится на неопределенную дату. Ждем и верим в лучшее вместе!» — говорится в сообщении.

Купленные зрителями билеты останутся действительны, заверили организаторы.

До этого выступление Slimus отменили в Екатеринбурге на фоне скандала с движением «Ветераны России». Активисты направили в МВД заявление о проверке клипов и песен Мотылева, а также потребовали отменить его концерты.

Ранее концерт рэпера отменили в Нижнем Новгороде. Перед этим глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина до своего приезда в Екатеринбург запросила в Генпрокуратуре проверку Мотылева. У него был запланирован концерт в уральской столице на 15 июня.

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      Мария Рюрикова
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