В российском городе отменили концерт осудившего СВО рэпера Slimus

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus, высказывавшегося против СВО

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), который высказывался против специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал News NN.

Мероприятие должно было состояться 22 июня.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед своим приездом в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева. У него был запланирован концерт в уральской столице на 15 июня.

Позже движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты рэперов Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и Slimus.