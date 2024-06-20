Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:54, 20 июня 2024Культура

В российском городе отменили концерт осудившего СВО рэпера Slimus

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus, высказывавшегося против СВО
Slimus

Slimus. Кадр: PHIL VIEW / YouTube

В Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев), который высказывался против специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал News NN.

Мероприятие должно было состояться 22 июня.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед своим приездом в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева. У него был запланирован концерт в уральской столице на 15 июня.

Позже движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты рэперов Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и Slimus.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин получил от Ким Чен Ына редкий подарок, почти неизвестный за пределами КНДР. Что приготовили для президента России?

      В российском городе отменили концерт осудившего СВО рэпера Slimus

      Путин поблагодарил Вьетнам за теплый прием шуткой

      ФСБ задержала замначальника «Управтодора» за ущерб бюджету почти в 11 миллионов рублей

      Зеленский пообещал решить проблему энергообеспечения на Украине

      Весившая 100 килограммов женщина похудела вдвое и раскрыла секрет своего успеха

      Россиянин пойдет под суд за расправу над знакомыми при помощи утюга в 1999 году

      Появились подробности о замучивших до смерти школьницу россиянах

      Президент Вьетнама прокомментировал переговоры с Путиным

      Новый министр обороны дал жесткое поручение во время поездки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше