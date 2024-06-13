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22:46, 13 июня 2024Культура

Мизулина захотела сорвать концерт известного рэпера в Екатеринбурге

Мизулина захотела сорвать концерт известного рэпера Slimus в Екатеринбурге
Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина перед своим приездом в Екатеринбург запросила Генпрокуратуру России проверить рэпера Slim (Slimus, Вадим Мотылев), у которого запланирован концерт в уральской столице 15 июня. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Общественный деятель услышала в песнях Мотылева пропаганду наркотиков и оскорбление чувств верующих. «Обратились в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», — подчеркнула Мизулина.

Ранее глава Лиги безопасного интернета назвала провокацией вызвавший возмущения откровенный наряд певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором поп-исполнительница выступила в Уфе в День защиты детей.

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      Юлия Мискевич
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