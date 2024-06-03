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12:11, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Мизулина сравнила выступление Бузовой в откровенном наряде с «голой вечеринкой»

Мизулина сравнила с «голой вечеринкой» выступление Бузовой в откровенном наряде

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала провокацией вызвавший возмущения откровенный наряд певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором поп-исполнительница выступила в Уфе в День защиты детей. Комментарий на эту тему она разместила в Telegram-канале.

Мизулина сравнила выступление Бузовой с «голой вечеринкой» и отметила, что не видит никакой разницы между скандальным мероприятием телеведущей Анастасии Ивлеевой и нарядом певицы в День защиты детей. «Все это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна», — заявила руководитель ЛБИ. Она также опубликовала обращения граждан, недовольных образом Бузовой на концерте.

По словам главы ЛБИ, в то время как идет спецоперация на Украине, часть общества продолжает жить в другом мире и продвигать ценности, которые уходят в прошлое. «Недавно стартовала крайне важная программа "Время героев" для поддержки тех, кто был на фронте. При этом мы видим продолжение провокаций в публичном поле. Зачем так провоцировать людей?» — добавила она.

1 июня Бузова выступила в Уфе с концертом. На исполнительнице было надето кожаное боди черного цвета, оформленное полупрозрачной вставкой на животе и глубоким декольте. В соцсетях певицу раскритиковали, сравнив ее наряд с костюмом в стиле БДСМ. Бузову также осудил депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров.

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      Маргарита Щигарева
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