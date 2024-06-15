В России потребовали отменить концерты рэперов Гуфа и Slimus

Движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты рэперов Гуфа и Slimus

Движение «Ветераны России» потребовало отменить концерты рэперов Гуфа (Алексея Долматова) и Slimus (Вадима Мотылева). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Общественники направили заявление в МВД, в котором потребовали проверить песни и клипы артистов на пропаганду наркотиков. «Такие, как Slimus и Guf, пропагандировали наркотики и культивировали уничтожение национальной гордости», — сказал председатель движения Ильдар Резяпов.

По его словам, сейчас строится новая Россия, в которую лжепевцы не вписываются.

SHOT напоминает, что в последнее время Мотылев жил в США и высказывался против специальной военной операции, однако недавно прилетел в Россию, где у него запланированы четыре концерта и совместное выступление с Долматовым.

В апреле Гуф заявил о планах больше никогда не жениться. Такой вывод он сделал, увидевшись со своими детьми от двух предыдущих браков. Он признался, что готов пойти на все ради дочери и сына, а также намекнул на проблемы в отношениях с экс-женами.