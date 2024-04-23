Рэпер Гуф заявил о планах больше никогда не жениться

Гуф заявил, что постарается больше не жениться, и назвал экс-супруг непростыми

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, заявил о планах больше никогда не жениться. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Такой вывод он сделал, увидевшись со своими детьми от двух предыдущих браков. Он признался, что готов пойти на все ради дочери и сына, а также намекнул на проблемы в отношениях с экс-супругами.

«Когда у тебя такие непростые бывшие жены, все становится гораздо "интереснее". У них как будто соревнования между собой. Никогда не говори "никогда", но я очень постараюсь больше никогда не жениться. Аминь», — написал рэпер.

Первой супругой артиста стала блогерша и дизайнер Айза Ай, на которой он женился в 2008 году. Спустя два года у пары появился сын, а в 2013-м Гуф и Айза развелись.

В 2021 году исполнитель женился во второй раз. Его избранницей стала блогерша и модель Юлия Королева, которая родила ему дочь Тину в 2022 году. Через год пара официально развелась.

Ранее сообщалось, что Долматов помирился бывшей супругой после скандального развода.