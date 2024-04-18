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11:44, 18 апреля 2024Культура

Рэпер Гуф помирился с экс-супругой после скандала

Рэпер Гуф помирился с экс-супругой Королевой ради общей дочери

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, помирился с экс-супругой, моделью и блогершей Юлией Королевой после скандального развода. Об этом женщина сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Королева опубликовала кадры с прогулки вместе с бывшем мужем и их общей дочерью Тиной.

«Пытаемся быть хотя бы нормальными родителями. И выстраивать взрослые отношения как папа и мама Ти. Интересно, насколько нас хватит», — написала модель. Она добавила, что семья на фото выглядит довольной, а также напомнила, бывшие супруги могут «дать кринжа».

В конце прошлого года рэпер заявил, что хочет забрать у бывшей жены дочь через суд. Позже он рассказал, что новый возлюбленный его экс-супруги избил его в Таиланде.

Ранее стало известно, что полиция отправилась на поиски почившего рэпера Гуфа после звонка пранкера.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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