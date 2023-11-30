Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:28, 30 ноября 2023Культура

Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд

Рэпер Гуф заявил о намерении забрать дочь Тину у бывшей жены через суд
Алексей Долматов

Алексей Долматов. Кадр: Доктор Лазарев / YouTube

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, заявил о желании забрать дочь Тину у бывшей жены Юлии Королевой через суд. Об этом он заявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Газета.Ru».

«Это мой ребенок! Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд», — сказал музыкант. Он отметил, что после рождения дочери у него проснулась любовь к абсолютно всем детям.

Долматов также назвал свой брак с Королевой «полным пустяком» и обвинил ее в изменах. Рэпер рассказал, что бывшая супруга запросила крупную сумму в качестве алиментов, и подчеркнул, что даже судья был удивлен такому запросу.

В октябре Гуф официально развелся с женой. Рэпер сделал предложение возлюбленной в октябре 2021 года, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста и модели родилась дочь.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российского ученого хотят поместить в психбольницу. Он разрабатывал суперкомпьютеры, его обвиняют в экстремизме

      Крупнейшая экономика Европы столкнулась с новым шоком

      Киссинджера назвали в России мудрейшим политиком

      ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

      Лариса Долина не смогла построить клуб в центре Москвы

      Тренера «Локомотива» дисквалифицировали за нецензурное высказывание

      В России рассказали о применении дронов «Привет-82» в зоне СВО

      В соседней с Россией стране подорожало национальное блюдо

      Россиянам дали советы в случае обнаружения змеи в квартире

      Россиянина по фамилии Харламов арестовали за сотрудничество с иностранцами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости