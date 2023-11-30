Рэпер Гуф захотел забрать дочь через суд

Рэпер Гуф заявил о намерении забрать дочь Тину у бывшей жены через суд

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, заявил о желании забрать дочь Тину у бывшей жены Юлии Королевой через суд. Об этом он заявил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет «Газета.Ru».

«Это мой ребенок! Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд», — сказал музыкант. Он отметил, что после рождения дочери у него проснулась любовь к абсолютно всем детям.

Долматов также назвал свой брак с Королевой «полным пустяком» и обвинил ее в изменах. Рэпер рассказал, что бывшая супруга запросила крупную сумму в качестве алиментов, и подчеркнул, что даже судья был удивлен такому запросу.

В октябре Гуф официально развелся с женой. Рэпер сделал предложение возлюбленной в октябре 2021 года, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста и модели родилась дочь.