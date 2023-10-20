Рэпер Гуф официально развелся с женой

Российский хип-хоп исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, официально развелся со своей второй супругой, российской моделью и блогершей Юлией Королевой. Об этом сообщает StarHit.

В пятницу, 20 октября, пара получила документы о расторжении брака. «Иск по поводу алиментов никто не подавал. Они договорились между собой. Все исполняется», — рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.

Рэпер сделал предложение возлюбленной в октябре 2021 года, а спустя два месяца они поженились. Прошлой весной у артиста и модели родилась дочь.

В марте этого года рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию, а также обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ.

Позже Гуф заявил о расставании с женой, а одной из причин такого решения назвал социальные сети блогерши. Сама Королева уже официально подала на развод в июле 2023-го, а позже запросила три месяца для примирения с мужем, которые, как оказалось, не исправили ситуацию.

Ранее хип-хоп-исполнитель признался, что изменял бывшей супруге в начале их отношений.