Рэпер Гуф объявил о разводе с супругой

Рэпер Гуф заявил, что разводится с супругой спустя полтора года после свадьбы

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, заявил, что разводится со своей второй супругой Юлией спустя полтора года после свадьбы. Об этом рэпер сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист добавил, что бракоразводным процессом будут заниматься юристы пары, а также упомянул общую дочь Алексея и Юлии Тину.

«Во избежание сплетен и домыслов — мы с супругой разводимся. Все споры и возникшие вопросы будут урегулированы нашими адвокатами. Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», — написал музыкант.

Ранее рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть ей паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию. На кадрах девушка обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ. Позже Юлия Долматова заявила, что Гуф вынужден перенести запланированные концерты из-за проблем со здоровьем.

Рэпер сделал предложение возлюбленной в октябре 2021 года, а спустя два месяца пара расписалась. Прошлой весной у артиста родилась дочь. Гуф также воспитывает 12-летнего сына Сами от первой супруги Айзы Анохиной.