Рэпер Гуф отменил запланированные концерты из-за проблем со здоровьем

Российский хип-хоп-исполнитель Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, отменил все запланированные на ближайший месяц концерты по России. Об этом представители артиста сообщили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выступление рэпера в Москве, запланированное на 25 марта, было перенесено на 19 мая этого года.

«Внимание! К сожалению, вынуждены вам сообщить об отмене всех запланированных на ближайший месяц мероприятий, ввиду состояния здоровья Алексея. В ближайшее время мы сообщим информацию, касающуюся новых дат перенесенных концертов. Приносим свои извинения. Убедительная просьба воздержаться от распространения любых домыслов и слухов на тему состояния Алексея и последних событий его личной жизни, попавших в медийное пространство. Московский концерт состоится!» — сообщили представители музыканта.

Супруга Гуфа Юлия Королева в своих социальных сетях назвала причины переноса выступлений. По ее словам, в ближайшее время Долматов будет находиться «вне социальной жизни», так как ему необходимо восстановить эмоциональное и физическое состояние.

Ранее рэп-исполнитель опубликовал видео с отдыха, на котором его жена плачет и просит его вернуть ей паспорт, так как хочет улететь с их общей дочерью в Россию. На кадрах девушка обвиняет артиста в употреблении наркотических веществ. «Твои силы из тебя выжала твоя наркота, а не я», — заявляет супруга на видео.

9 марта Гуф намекнул на развод с Королевой, а также посвятил пост бывшей жене Айзе-Лилуне Ай (Анохиной). Позже стало известно, что жена исполнителя обратилась к психотерапевту.