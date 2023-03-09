Гуф намекнул на развод с женой и посвятил пост Айзе Анохиной

Рэпер Гуф намекнул на развод с супругой Юлией Королевой и посвятил пост Айзе Анохиной

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) намекнул на развод с супругой Юлией Королевой, а также посвятил пост бывшей жене Айзе-Лилуне Ай (Анохиной). Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Музыкант опубликовал посты, в которых поздравил с 8 Марта «своих женщин» — мать и бывшую жену. «Моя женщина. Правда, у нее уже грустные глаза, а между нами еще ничего не понимающий мой самый любимый первый единственный сын», — написал Гуф под фотографией с сыном и бывшей супругой.

Позже рэпер опубликовал видео, в котором обратился к нынешней супруге. «Надеюсь, моя не последняя жена, спасибо тебе большое, конечно, за очередной жизненный урок, но вот это все — мое!» — сказал Гуф, демонстрируя виллу в Таиланде. Поклонники исполнителя предположили, что он намекнул на развод с Королевой. На данный момент нынешняя жена Долматова не делала никаких публичных заявлений.

Ранее Гуф показал живот на фото и расстроился из-за невозможности похудеть. Находящийся на Пхукете исполнитель сделал в ванной селфи (на момент написания новости оно было удалено) с обнаженным торсом, продемонстрировав особенности своей фигуры. «Все уходит, кроме живота», — пожаловался он на увеличенную в размерах талию.